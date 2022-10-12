В Коврове прокуратура начала разбираться в ситуации с аварийным домом номер 7 на улице...

В Коврове прокуратура начала разбираться в ситуации с аварийным домом номер 7 на улице Володарского. В каких условиях сейчас живут люди и когда им ждать расселения, выясняла Юлия Шувалова.- Потолок треснул. Вчера выхожу на кухню, а на меня прямо упала штукатурка.Этот дом трещит по швам. Неудивительно, ведь ему уже больше века. С 2019 года он признан аварийный и подлежит сносу, но здесь продолжают жить - 12 семей.Елена Вилкова, жительница дома:- Управляющая компания от вас отказалась?- Да, у нас нет своей управляющей компании. Коммунальные платежи вот. Почти 4 тысячи выходят. А не тепла нет, ни горячей воды, ничего нет.Находиться в многоквартирном доме опасно для жизни. Потолок обвалился, пол перекосило. В любой момент можно провалиться.Лишний раз люди не пользуются проводкой. Боятся пожара. А вот "реанимировать" здание - не получается. Вот как выглядит совсем недавно сделанный ремонт:- Вся стенка просто сыплется.- А вы гляньте общественные места. Коридоры, туалеты. Кухня. Вы только гляньте, в обморок можно упасть.Переселять из аварийного жилья людей планируют лишь в 2028 году. Но жить в таких условиях невозможно уже сейчас. В ходе проверки это подтвердила Ковровская прокуратура. В аварийном состоянии крыша здания. Разрушается кирпичная кладка стен. Окна вот-вот и выпадут, говорят жители.Михаил Кузнецов, заместитель Ковровского городского прокурора:- Согласно заключению экспертной организации степень износа составлял свыше 80%. Мы настаиваем на том, чтобы расселение было сделано незамедлительно.Ковровская прокуратура с исковым заявлением об обязании администрации города о расселить всех жителей уже обратилась в суд. В мэрии заявляют: не хватает финансирования. В аварийном состоянии в городе ещё 30 домов. Всех людей расселят в порядке очереди.Екатерина Даневская, и.о. заместителя главы администрации г.Коврова, начальник управления по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям:- На сегодняшний день там включены дома, которые были признаны аварийными до 2017 года. А данный дом был признан в 2019 году. Уменьшать сроки расселения у нас нет оснований. Принято постановление. Срок отселения установлен комиссией, которая дом признавала. Будет решение суда, значит будут ранее расселяться.Заседание пройдет в ближайшее время. Прокуроры уверены, у жителей получится выиграть дело и переехать в комфортное жилье.Юлия Шувалова, Семен Карпов "Вести Владимир"