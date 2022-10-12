Сила настоящей любви. Сегодня в Ковровском ЗАГСе свой союз скрепили мобилизованный из Орла и его...

Сила настоящей любви. Сегодня в Ковровском ЗАГСе свой союз скрепили мобилизованный из Орла и его возлюбленная. С момента мобилизации число таких браков - по ускоренной процедуре - возросло. А сами защитники твёрдо знают, что дома их любят и ждут.- Объявляю вас мужем и женой! Ваш брак зарегистрирован!Цвет любви Лилии и Романа оказался зеленым. Цвет мирной жизни, благополучия и...мобилизации. Платьем цвета хаки и берцами невеста поддерживает своего бойца перед отправкой на фронт. И отчество, и фамилия, и ответственность у них теперь на двоих.- Он пришел домой. У меня есть сын. Он просто подошел к нему и говорит: "Отдашь мне её?" И с позволения сына он уже пришел ко мне с кольцом, положил его рядом со мной и говорит: "Выходи за меня!"Роман служил в ВДВ, военнообязанный, а значит явка - не дожидаясь повестки. Страх, говорит, был только один - мобилизоваться холостым.Лилия называет Романа необыкновенным. Говорит, не влюбиться было невозможно. Молодые знают друг друга уже лет 6. Торопиться не хотели. Теперь же брак для них словно амулет. А на сборы считанные часы и ночь. Впереди - неизвестность. Настрой - боевой.Лилия - невеста мобилизованного:- Он просто сказал: "Приезжай, не забудь паспорт, я уже договорился, кольца купил, я тебя жду". Я подумала, ну я же девушка десантника, будущая жена, я должна это стойко все принять и согласиться.Дарья - подруга невесты:- Очень тяжелая была ночь, очень переживательная. Все на телефонах. Когда ты чувствуешь из дома духовную поддержку из дома не только мамы, а и, соответственно, своей жены, своей семьи, своей ячейки, боевой дух поднимается в том числе.Браков с момента мобилизации стало больше. Многих прельщают выплаты для семей, для других брак заменяет обещание: "Я буду тебя ждать".Светлана Шеверная, заведующая отделом ЗАГС администрации города Коврова:- С момента мобилизации в отделе ЗАГС города Коврова было зарегистрировано несколько десятков пар. Молодожены у нас из Курской области, Владимирской, Орловской и Липецкой.Лилия поддерживает общение ещё с парой десятков жен мужей-десантников. Вместе проще и спокойнее. Есть у них и свои правила - на глазах любимых никаких слез и страха.Лилия - невеста мобилизованного:- Он меня очень сильно обнял, закружил во дворе можно так сказать. Ну и без какойто паники.... Поцеловал в макушечку и говорит: "Не переживай, заюшь, эту хрень мы переживем. Нет плохих мыслей.Есть вера в то, что ребята справятся с поставленной задачей и обязательно вернутся к нам.Любовь Клюквина, Илья Хлудов