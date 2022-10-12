Гончаровский пруд на протяжении многих лет остается главным природным украшением одноименного парка и значимой точкой притяжения для москвичей.

Гончаровский пруд на протяжении многих лет остается главным природным украшением одноименного парка и значимой точкой притяжения для москвичей.В последние годы в российской столице проходят масштабные работы по реконструкции территорий у воды. Власти уделяют огромное внимание очистке водоемов и строительству вокруг них новых инфраструктурных объектов. Городские набережные со временем преображаются, становятся комфортными и доступными. Аналогично модернизацию проходят и парки Москвы, являющиеся для местных жителей точками притяжения.Зону отдыха в Гончаровском парке тоже ожидает масштабная реконструкция. Роботы по обновлению одноименного пруда уже стартовали. Специалисты намерены очистить водоем от иловых отложений, обновить берега и ложе, а также отремонтировать водосбросное сооружение.К слову, столичные водоемы регулярно проходят обследование. Если специалисты выявляют проблемы, они принимают решения об их реконструкции. Список водныхобъектов формируют каждый год, при это власти учитывают пожелания местных жителей.Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, работы по благоустройству на северо-востоке столицы завершатся в 2023 году."Гончаровский пруд на протяжении многих лет остается главным природным украшением одноименного парка и значимой точкой притяжения для местных жителей. Возле него обустроены зоны отдыха, проводятся мероприятия. В рамках проекта очистим объект от иловых отложений, обновим берега и ложе, отремонтируем водосбросное сооружение. Окончание работ запланировано на третий квартал 2023 года", — отметил чиновник.По своей конструкции водоем является непроточным, поэтому в нем с легкостью может накапливаться ил. Общий объем отложений сегодня достигает 800 кубометров. Специалисты должны будут в обозначенные сроки очистить пруд, а также восстановить прибрежную линию. На участке протяженностью порядка 300 метров сегодня наблюдаются разрушения. Кроме того, необходимо отремонтировать водосбросную камеру, которая уже перестала выполнять свою функцию по регулированию уровня воды.Реконструкция Гончаровского пруда пройдет в несколько этапов. На первом водоем осушат и очистят, увеличив его среднюю глубину с двух до трех метров. На втором – отремонтируют железобетонную стенку береговой полосы и бетонное покрытие ложа пруда. После этого обновят существующий водовыпуск, чтобы уровень воды сохранялся на строго определенных отметках.