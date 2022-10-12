Накануне, 11 октября в 17-30, в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило...

Накануне, 11 октября в 17-30, в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в двухквартирном жилом доме.Пожарные срочно выехали в поселок Большевик Кольчугинского района. Вызов в пожарную охрану был совершён несвоевременно, и на момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение дома. Пожар был ликвидирован на площади 200 кв. м. Сгорела конструкция, внутренняя отделка, имущество дома.К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 9 человек личного состава. Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области.Причины пожара устанавливаются.Фото: 33.mchs.gov.ru/