Всего для родителей учащихся провели 41 телефонную консультацию. Чаще всего по поводу организации питания в школах обращались родные младшеклассников. Такие вопросы, как сообщили в

Всего для родителей учащихся провели 41 телефонную консультацию. Чаще всего по поводу организации питания в школах обращались родные младшеклассников. Такие вопросы, как сообщили в надзорном ведомстве, составили 24,4%. На втором месте – 17% оказались уточнения, связанные со школьным меню, В 14,6 процентов случаев родители школьников интересовались принципами здорового питания в общеобразовательных учреждениях. Всем обратившимся дали