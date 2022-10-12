Владимирцы теперь могут получить вознаграждение за волонтерскую деятельность. Прием заявок на премию«Доброволец Владимирской области» начался 12 октября. Премия присуждается в номинациях:

Владимирцы теперь могут получить вознаграждение за волонтерскую деятельность. Прием заявок на премию«Доброволец Владимирской области» начался 12 октября. Премия присуждается в номинациях: социальная поддержка и защита граждан; помощь в чрезвычайных ситуациях; создание комфортной городской/сельской среды, охрана окружающей среды; пропаганда здорового образа жизни и организация массовых мероприятий. Принять участие в ней может любой желающий. Важно до 1