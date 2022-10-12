В Суздале перед судом предстанет коммерсант, обвиняемый в организации незаконной банковской...
В Суздале перед судом предстанет коммерсант, обвиняемый в организации незаконной банковской деятельности
По версии следствия, с 2019 года по апрель 2021 года обвиняемый, действуя как индивидуальный предприниматель и руководитель фирмы, без соответствующего разрешения (лицензии) осуществлял банковские операции в интересах юридических лиц.
Оборот наличных денежных средств и объем незаконного кассового обслуживания клиентов за установленный период превысил 50 миллионов рублей. За оказанные «услуги» коммерсант получил преступный доход в сумме более 2,5 миллионов рублей, рассказывает пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области.
Вину в совершенном преступлении мужчина не признал.
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