В Суздале перед судом предстанет коммерсант, обвиняемый в организации незаконной банковской...

В Суздале перед судом предстанет коммерсант, обвиняемый в организации незаконной банковской деятельностиПо версии следствия, с 2019 года по апрель 2021 года обвиняемый, действуя как индивидуальный предприниматель и руководитель фирмы, без соответствующего разрешения (лицензии) осуществлял банковские операции в интересах юридических лиц.Оборот наличных денежных средств и объем незаконного кассового обслуживания клиентов за установленный период превысил 50 миллионов рублей. За оказанные «услуги» коммерсант получил преступный доход в сумме более 2,5 миллионов рублей, рассказывает пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области.Вину в совершенном преступлении мужчина не признал.Фото: freepik.com