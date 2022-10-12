Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Всеобщая поддержка Задача - поддержать бойцов и их...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Всеобщая поддержкаЗадача - поддержать бойцов и их близких. Губернатор Александр Авдеев посетил Центр помощи семьям мобилизованных, а IT-специалисты направили свой гуманитарный груз.- Юрьевецкое подземельеКилометровые пробки из-за ремонта всего лишь одного подземного перехода. Когда планируют закончить работы в юрьевецкой подземке?- Кровь для раненыхОдной крови... Владимирские молодогвардейцы подключились ко всероссийской акции донорства для военнослужащих.