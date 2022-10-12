Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Всеобщая поддержка
Задача - поддержать бойцов и их...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Всеобщая поддержка
Задача - поддержать бойцов и их близких. Губернатор Александр Авдеев посетил Центр помощи семьям мобилизованных, а IT-специалисты направили свой гуманитарный груз.
- Юрьевецкое подземелье
Километровые пробки из-за ремонта всего лишь одного подземного перехода. Когда планируют закончить работы в юрьевецкой подземке?
- Кровь для раненых
Одной крови... Владимирские молодогвардейцы подключились ко всероссийской акции донорства для военнослужащих.