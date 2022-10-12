Такой сигнал поступил в нашу редакцию от тех, кто живёт в районе Загородного парка Владимира. Эти...

Такой сигнал поступил в нашу редакцию от тех, кто живёт в районе Загородного парка Владимира.Эти снимки сделаны на строительной площадке близ важнейшего для Владимирской области объекта - инфекционного госпиталя. К больнице проложена новая дорога. Но она, по словам людей, нарушила путь к лесу и дачным участкам. На одном из бордюров жители уже оставили послание "Сделайте проход для людей, пожалуйста".