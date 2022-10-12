Конец сентября выдался весьма насыщенным для владимирцев. Кто-то стал участником съёмок...

Конец сентября выдался весьма насыщенным для владимирцев. Кто-то стал участником съёмок телевизионного проекта «Большие и маленькие» на телеканале «Россия-Культура», посвященному детской и юношеской хореографии. А кто-то продолжил свою карьеру в сериале «Доктор Преображенский», где главные роли играют Анна Чиповская, Денис Шведов и другие известные актёры.Там, где зажигаются звёздыСтоп-кадр из проекта "Большие и маленькие". Выступление участниц из Владимира.На телеканале «Россия-Культура» идёт 4-й сезон танцевального проекта «Большие и маленькие». Его цель – показать всей стране талантливых ребят, а также дать им ценные советы от профессионалов. В конце каждого дня жюри определяло, кто же оказался более подготовлен, не испугался обилия камер и продемонстрировал лучший номер.Владимирские танцовщицы из Центра творческого развития «Мастерской Ю» удивили необычной постановкой, летящими костюмами и отличной хореографией.Особенностью выступления коллектива стало живое музыкальное сопровождение струнного трио: Игоря Староверова (скрипка), Любови Медведевой (скрипка) и Анастасии Лемперт (альт). Общая картина происходящего натолкнула жюри на фантазию и размышления по дальнейшему развитию постановки. Ребята получили ценные советы и пожелания.Выступление девушек оценивали Игорь Цвирко - ведущий солист Большого театра, Рамиль Мехдиев - солист Ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, Дмитрий Масленников - популярный танцор и Ильдар Гайнутдинов - ведущий солист «TODES».Стоп-кадр из проекта "Большие и маленькие". Жюри.Помогала владимирским участницам и поддерживала их на сцене постоянная ведущая проекта «Большие и маленькие» – Светлана Захарова, прима-балерина Большого театра.Вот что рассказала о закулисье шоу одна из владимирских танцовщиц – 15-летнияя Диана Самарская (ученица гимназии №35):Фото из личного архива Дианы Самарской- Нас было 11 участниц в команде. К проекту я готовилась не только физически, но и морально, понимая его масштаб. Это не просто выступление в городе, хотя каждый концерт вызывает бурю эмоций. Тут мы представляли Владимирский регион! Конечно, волновались. Правда, для репетиций были организованы очень комфортные условия. Нас тепло встретили. Чувствовалась поддержка как со стороны педагогов, так и со стороны ведущей шоу, жюри. Все было так красиво! Впечатлила огромная сцена. Кругом операторы, камеры, зрители. Но когда начинаешь танцевать, напряжение куда-то исчезает. И ты уже просто всецело отдаешься танцу. Считаю, что такие проекты дают большой толчок для развития и самореализации. Для меня танцы – больше, чем просто увлечение. Когда я двигаюсь под музыку, то отдыхаю душой, хотя физически – это огромный труд. Хочется сказать огромное спасибо нашему руководителю и педагогам, без которых ничего бы не получилось.Девочки достойно представили свой номер в категории «эстрадный танец». Сочетание грациозных образов и живой музыки удивило опытное жюри. Все же одно дело – выступать под запись, а другое – под скрипку.Своими впечатлениями поделилась и руководитель «Мастерской Ю» во Владимире - Татьяна Карташова:Фото из личного архива Дианы Самарской- То, что нас выбрали на проект «Большие и маленькие» - это большое удивление и радость! Но также – это и большая ответственность. Весь прошлый сезон мы акцентировали на постановках и выступлениях, принимая участие как в многочисленных конкурсах нашего города, так и во всероссийских, международных проектах. Мы занимали призовые места. В результате нас заметили и пригласили принять участие в данном проекте. Просто так - ничего не бывает! Я горжусь своей командой педагогов и учеников! Бесконечно рада такому подарку и приобретенному опыту для коллектива. Сценическая практика бесценна, это является одной из важных задач нашего Центра. Ученицы проходят весь путь – от познания и укрепления своего тела, восприятия музыки, выражения своих эмоций – до достойного выступления на сцене. Наша миссия – развитие активной, сильной, творческой личности.Фото из личного архива Дианы Самарской- Проект «Большие и маленькие» для участниц - это практика нахождения на большой сцене, понимание того, как все организованно изнутри. Это является и огромным стимулом, примером для всех остальных воспитанников центра. После участия в таких проектах они понимают, что все реально, и начинают еще больше стараться, чтобы в следующий раз самим оказаться по ту сторону экрана. Мы гордимся своими ученицами!Участницы из Владимира на сцене со Светланой Захаровой. Проект "Большие и маленькие".- Что дальше? Открою маленькую тайну - в данный момент происходит процесс создания большого зимнего представления во Владимире. Правда, подробности буду чуть позже.Девушки-танцовщицы, в свою очередь, признаются, что им так понравилось творческая суета перед съемками - подготовка, репетиции, выбор нарядов, общение за кулисами с известными танцорами, прогоны номера на сцене и пр., что они с радостью повторили бы этот телевизионный опыт.Владимирец дебютировал в роли оперуполномоченногоФото из личного архива Анатолия Маркеева. На съёмках сериала.А в это время в Москве проходят съемки второй части телевизионного сериала «Доктор Преображенский» режиссера Артёма Насыбулина с известными актёрами в главных ролях. Зрителей ждёт необычный сюжет, любовь и детектив, драматическая развязка.Анатолий Маркеев из Владимира, о котором мы уже писали, в этот раз предстанет в роли оперуполномоченного. Это что-то новое для молодого актёра:- У меня планируется три сцены, уже отсняли две. Необычно, что в обратной последовательности. Да, такое бывает. И это очень кстати, так как в финальной моей сцене, которую снимали первой, была драматическая развязка - задержание героя Гоши и отправка его под следствие. Именно она задала тон и настроение нашим персонажам. Когда снимали обыск кабинета главной героини Дроновой, которую играет Анна Чиповская. Эти сцены были в разные дни и в разных локациях, хотя у зрителя будет впечатление, будто всё происходит в одном месте - в "Институте красоты".Фото из личного архива Анатолия Маркеева. На съёмках сериала.Это мой дебют в роли опера. Когда мне сказали, что нужно будет задерживать персонажа, присутствовало небольшое волнение. Правда, погружение в роль, наставления режиссеров и подсказки опытного оператора помогли сделать всё, как нужно. В момент задержания Гоши происходит его трогательное прощание с одной из героинь. Но это вы уже увидите после выхода кино, по плану – в 2023 году.Фото из личного архива Анатолия Маркеева. В кадре актёры - Анна Чиповская и Денис Шведов.Из любопытного – Анатолию Маркееву удалось оказаться на одной площадке с Анной Чиповской, Денисом Шведовым, Аделиной Гизаттулиной (Голубенко) и Сергеем Загребневым в ураганную погоду. В первый день было холодно, ветрено и периодически накрапывал дождь. Съемку приходилось то и дело приостанавливать. Актеров массовых и групповых сцен в тот день разместили в большом шатре, который в какой-то момент резко перевернулся от шквалистого ветра. Только по счастливой случайности там никого не оказалось. В итоге пришлось привязать "многострадальный" шатер к бетонному столбу.А Денис Шведов в тот день приехал сниматься на собственном мотоцикле. Анатолий Маркеев уважительно отмечает: «Кажется, я первый раз наблюдал такое эффектное прибытие актёра на киноплощадку…»Светлана Куганова, ГТРК «Владимир»Фото из личного архива героев, стоп-кадры проекта «Большие и маленькие» телеканала «Россия-Культура»