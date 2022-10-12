В зависимости от количества проблем, аналитики разделили все субъекты РФ на три группы: зелёную, жёлтую и красную.

Владимирская область попала в «жёлтую» зону по проведению мобилизации. В зависимости от количества проблем, аналитики разделили все субъекты РФ на три группы: зелёную, жёлтую и красную.Сообщается, что среди населения фиксируются локальные недовольства. Впрочем, есть везде, ведь процесс в нашей стране не проводился 80 лет.Помимо 33-го региона в «желтую» часть рейтинга попали соседи из Ивановской и Нижегородской областей. К слову, помимо негативных факторов, , можно отметить и плюсы. Так, Владимирская область почти выполнила план по призыву запасников. Власти налаживают взаимодействие с родственниками солдат и оказывают поддержку по линии социальных служб. В списке положительных моментов также регулярные выезды губернатора в учебный центр в Коврове, всесторонняя помощь и индивидуальный подход к каждому случаю незаконной мобилизации.Добавим, что всего в жёлтой зоне расположились 20 субъектов.