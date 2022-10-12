Успех владимирских Русичей в первенстве юниорской хоккейной Лиги ЦФО. Команда нашего региона...

Успех владимирских "Русичей" в первенстве юниорской хоккейной Лиги ЦФО. Команда нашего региона провела уже четыре встречи и все победные.С впечатляющим результатом "Русичей" в своём телеграм-канале поздравил губернатор Александр Авдеев. Отметив, в домашних поединках владимирцы обыграли рязанский клуб "Олимпийский" со счётом 7:1. В состязании с клубом "Атом" из Курской области спортсмены вырвали победу. Счёт- 7:6. Сейчас "Русичи" возглавляют турнирную таблицу. Домашние поединки показали: и юниоры способны собирать полные трибуны. Это доказывает: хоккей в 33-ем регионе набирает всё большую популярность. Область поддерживает развитие этого вида спорта. Задача- предстоящей зимой залить как можно больше хоккейных коробок.