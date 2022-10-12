Елена Сальникова, учитель географии, заместитель директора МБОУ СОШ №8 округа Муром Владимирской области стала автором проекта, который вошел в ТОП-30 Всероссийских профориентационных практик.

Елена Сальникова, учитель географии, заместитель директора МБОУ СОШ №8 округа Муром Владимирской области стала автором проекта, который вошел в ТОП-30 Всероссийских профориентационных практик.Реализация проекта началась с учебного года, когда школа стала инновационной площадкой по профориентационной деятельности. Проект предполагает оформление одного из фойе школы интерактивными модулями о профессиях будущего. В оформлении модуля принимают участие школьники, учителя, родители. К информации о профессиях будущего добавляются игровые элементы, цифровые возможности, разные типы заданий. С помощью интерактивных модулей проводятся уроки, тренинги, митапы, консультации в форматах «дети-детям», «родители-детям», «социальные партнеры-детям».