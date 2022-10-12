Судебные приставы Октябрьского района города Владимира помогли местным жителям получить...

Судебные приставы Октябрьского района города Владимира помогли местным жителям получить невыплаченную заработную плату. Завод вентиляционного оборудования, на котором трудились 8 граждан, задолжал более 530 тысяч рублей.Однако руководство организации не торопилось в добровольном порядке оплачивать имеющуюся задолженность.Судебный пристав вынес постановления об обращении взыскания на денежные средства завода, находящиеся в банке и о взыскании исполнительского сбора.После принятия принудительных мер, руководство завода перечислило на депозитный счет отдела судебных приставов денежные средства в полном объеме. Заработная плата направлена работникам.Отметим, ранее судебные приставы в принудительном порядке взыскали более 4 миллионов рублей в адрес 79 сотрудников владимирского завода вентиляционного оборудования, сообщила пресс-служба УФССП России по Владимирской области.Фото: www.pxfuel.com/