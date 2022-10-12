На территории региона за прошедшие сутки 12 октября лабораторно подтверждено 247 случаев...

На территории региона за прошедшие сутки 12 октября лабораторно подтверждено 247 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Тренд на снижение заболеваемости продолжается.89 - во Владимире46 — в Ковровском районе43 — в Гусь-Хрустальном районе14 — в Гороховецком районе12 — в Вязниковском районе10 — в Киржачском районе9 — в Александровском районе8 — в Юрьев-Польском районе5 — в Кольчугинском районе3 — в Суздальском районе3 — в Собинском районе2 — в Радужном2 — в Петушинском районе1 — в Меленковском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 174 838 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).