На территории региона за прошедшие сутки 12 октября лабораторно подтверждено 247 случаев...
На территории региона за прошедшие сутки 12 октября лабораторно подтверждено 247 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Тренд на снижение заболеваемости продолжается.
89 - во Владимире
46 — в Ковровском районе
43 — в Гусь-Хрустальном районе
14 — в Гороховецком районе
12 — в Вязниковском районе
10 — в Киржачском районе
9 — в Александровском районе
8 — в Юрьев-Польском районе
5 — в Кольчугинском районе
3 — в Суздальском районе
3 — в Собинском районе
2 — в Радужном
2 — в Петушинском районе
1 — в Меленковском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 174 838 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).