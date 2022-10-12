По всей России активисты Молодой гвардии Единой России сдают кровь для раненых бойцов, которые...

По всей России активисты "Молодой гвардии Единой России" сдают кровь для раненых бойцов, которые защищают рубежи нашей страны. К акции присоединились и владимирские молодогвардейцы.Екатерина Рудковская, член "Молодой гвардии Единой России":- Мы считаем, что акция очень полезна. Некоторые ребята сдавали кровь впервые. И мы надеемся, что это не последний раз, когда наша кровь будет кому-то нужна. Мы хотим быть нужными, полезными. Тем более, если речь идет о наших солдатах, которые защищают честь нашей страны.По всей стране около 600 активистов "Молодой гвардии" сдали кровь в 37 регионах России. Затем кровь распределят по больницам, где нашим военнослужащим требуется срочная помощь. В нашем регионе подобная акция - лишь начало, подчеркнули волонтеры. Первыми донорами стали четыре девушки и один молодой человек. Они отправились на областную станцию переливания крови. До сдачи допустили не всех - у двоих волонтеров был понижен гемоглобин. К слову, для некоторых молодогвардейцев опыт донорства - не первый.Анастасия Мажаева, член общественного движения "Молодая гвардия" партии Единая Россия:- У меня группа крови достаточно редкая, подходит многим другим. Поэтому, думаю, она не пройдет мимо. Ее возьмут. Кому-то она достанется и поможет жить дальше.