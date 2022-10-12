Накануне вечером, около семи часов, в Главное управление МЧС России по Владимирской области...

Накануне вечером, около семи часов, в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме в городе Струнино Александровского района.Когда пожарные прибыли в Квартал Дубки, к дому 18, наблюдался дым из окна квартиры на третьем этаже. Соседи сообщили сотрудникам МЧС, что в горящей квартире находятся женщина и маленький ребёнок.Сотрудники МЧС взломали дверь квартиры, в которой происходил пожар. В комнате они обнаружили лежащую на полу женщину, а в коридоре – девочку трёх лет. Мама с дочкой надышались угарным газом и находись без сознания.Спасать людей сотрудникам МЧС помогал неравнодушный сосед – Александр Алексеев, бывший пожарный, вышедший на пенсию.Он и начальник караула пожарно-спасательной части №29 Валерий Чугунов вскрыли двери горящей квартиры бензорезом. Затем Александр вынес из квартиры девочку, а Валерий – женщину. Обе пострадавшие с диагнозом «отравление угарным газом» были госпитализированы.Также сотрудники МЧС при помощи спасательных устройств вывели с задымленных верхних этажей ещё 3 человек. Дополнительно из подъезда были эвакуированы ещё 15 человек, в том числе 2 детей.Оказалось, что в квартире загорелся диван, в результате пожара от огня пострадали постельные принадлежности. Пожар был ликвидирован на площади 5 кв. метров.К ликвидации пожара привлекались 13 человек личного состава и 4 единицы техники.Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём при курении пострадавшей женщины, сообщается пресс-службой МЧС по Владимирской области.Фото: 33.mchs.gov.ru/