11 октября 2022 года в 14-08 поступило сообщение о загоревшемся грузовом автомобиле в Суздальском...

11 октября 2022 года в 14-08 поступило сообщение о загоревшемся грузовом автомобиле в Суздальском районе, на 252 километре трассы Р-132.К моменту прибытия пожарных подразделений грузовая «Газель» была объята пламенем. Пожарные оперативно ликвидировали огонь на общей площади 10 кв. м. Погибших и пострадавших нет.К ликвидации пожара от МЧС привлекались 2 единицы техники, 5 человек личного состава, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области. Дознаватель устанавливает причину происшествия.