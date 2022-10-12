Во Владимирской области выявили 247 новых случаев заражения коронавирусом за сутки на 12 октября. Днем ранее было 283. Госпитализация понадобилась 9 зараженным, накануне в больницы

Во Владимирской области выявили 247 новых случаев заражения коронавирусом за сутки на 12 октября. Днем ранее было 283. Госпитализация понадобилась 9 зараженным, накануне в больницы обратились 32 человека. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 174 838 . В лидерах по заражениям Владимир – 89 заболевших за сутки. На втором месте – Ковров, там выявили