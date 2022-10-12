В ходе судебного разбирательства установлено, что жительница Коврова подписала в клинике ООО...

В ходе судебного разбирательства установлено, что жительница Коврова подписала в клинике ООО «Дентал-сервис» договор об оказании платных медицинских услуг – удалении сверхкомплектного зуба её сыну.Из-за врачебной ошибки ребёнку был удален здоровый зуб.Ковровский городской суд первой инстанции не нашел ошибки в работе врача и сделал вывод, что стоматологическая услуга истцу была оказана в соответствии с планом лечения. Иск о взыскании денежных средств, уплаченных по договору, убытков, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов, оставлен без удовлетворения.Ковровский городской прокурор, не согласившись с решением суда, вынес на него апелляционное представление. Владимирским областным судом представление удовлетворено в полном объеме, с ООО «Дентал-сервис» в пользу несовершеннолетнего взыскана компенсация морального вреда, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.Фото: Pexels.com