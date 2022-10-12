Разобрался в ситуации с хирургом из Александрова, которому в военкомате отказали в отправке для...

"Разобрался в ситуации с хирургом из Александрова, которому в военкомате отказали в отправке для участия в СВО, - сообщает тг-канал губернатора Владимирской области Александр Авдеев. - Выяснилось, что работодатель оформил на него бронь. Она и стала препятствием в реализации его желания лечить защитников Родины на передовой".Военный комиссар Александровского района оперативно нашёл героя этой истории, а военный комиссар области поговорил с ним, убедился, что намерение пойти служить по-прежнему в силе. С работодателем уже ведутся переговоры, скоро все препятствия будут сняты. Параллельно идёт подбор должности в соответствии со специальностью врача."Спасибо коллегам за оперативную работу. А самому доктору выражаю благодарность за патриотический пример. Горжусь твёрдой жизненной позицией нашего земляка", отметил Авдеев.Напомним, что Маргарита Симоньян, главный редактор RT, сообщила, что Александру Хоруженко 39 лет, он окончил Томский военно-медицинский институт, служил и был уволен в запас в звании капитана в 2010 году. Сейчас Александр — торакальный хирург в одной из московских больниц.В военном билете Хоруженко — категория "А", и руководство больницы, в которой врач трудится, в курсе его желания добровольно поехать в зону СВО.Он несколько раз обращался в военкомат — специально ездил в город Александров Владимирской области, где прописан, прошел две медкомиссии — городскую и областную.Александр считает, что раненых кто-то должен спасать, хирурги работают на износ и он больше пользы принесет на фронте. Но ему в дважды отказывали в военкомате.https://www.pxfuel.com