Минимальная цена квартиры – 4,9 млн рублей.

Минимальная цена квартиры – 4,9 млн рублей.Средняя стоимость квадрата в новостройках Новой Москвы по итогам сентября составила 229 тыс. рублей. За год данный показатель увеличился на 15%, однако в последние месяцы рост цен замедлился.Если рассматривать по округам, то квартиры в НАО значительно дороже. Здесь средняя цена кв. м составляет 237,5 тыс. рублей, а в ТАО – 136,6 тыс. рублей.В некоторых жилых комплексах можно найти квартиры стоимостью до 5 млн рублей – малогабаритные студии, как правило, без отделки.Например, в микрорайоне "" от группы "МИЦ" за 4,9 млн рублей предлагается студия в 23 квадрата, а в ЖК "" от застройщика "ПИК" – студия площадью 19,5 кв. м.Цены на "однушки" на первичном рынке Новой Москвы начинаются от 5 млн рублей, на "двушки" – от 6,4 млн рублей, "трешки" – от 8,7 млн рублей.Всего в продаже находится 15,1 тыс. лотов в 36 жилых комплексах, 90% из которых относятся к классу "комфорт". Основную долю предложения – 44% – занимают корпуса на этапе монтажа.