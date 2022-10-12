Следствием и судом установлено, что 2 мая 2022 года мужчина совместно со знакомым и его бывшей...

Следствием и судом установлено, что 2 мая 2022 года мужчина совместно со знакомым и его бывшей девушкой распивали алкоголь в одном из общежитий в городе Собинка. В какой- то момент между подсудимым и 42-летним потерпевшим произошел конфликт из-за высказываний последнего в адрес бывшей сожительницы и их общего ребенка.Разозлившийся мужчина нанес потерпевшему удары табуретом по различным частям тела, от которых тот скончался в Собинской районной больнице через непродолжительное время.С учетом всех обстоятельств совершенного преступления суд приговорил ранее судимого 26-летнего местного жителя к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ следкома по Владимирской области.Фото: Pexels.com