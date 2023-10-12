В Вязниках во время ночного пожара была эвакуирована семья с ребёнком. Сегодня — 12 октября...

В Вязниках во время ночного пожара была эвакуирована семья с ребёнком.Сегодня — 12 октября глубокой ночью (в 1:09) в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме.Уточняется, что возгорание произошло на улице 1 Мая, дом №14.Как сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области, по прибытии пожарных подразделений наблюдалось задымление в квартире.К счастью, сильного пожара удалось избежать. Возгорание было ликвидировано на площади — 1 квадратный метр.Информация о погибших и пострадавших не поступала.Во время ночного пожара были эвакуированы 4 человека, в том числе 1 ребенок.К ликвидации возгорания привлекались 5 единиц техники и 15 человек личного состава.Жителей владимирского региона предупреждают: «Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнём, соблюдайте правила пожарной безопасности!»Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо тут же звонить по телефонам «01» или «101».Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области