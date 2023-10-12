54-летнего жителя Смоленска будут судить за жестокое убийство во Владимире. Пресс-служба...

54-летнего жителя Смоленска будут судить за жестокое убийство во Владимире.Пресс-служба следственного управления СК России по Владимирской области информирует о завершении расследования уголовного дела в отношении 54-летнего жителя Смоленска.Мужчина обвиняется умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего (по неосторожности) смерть потерпевшего.Эта жуткая история произошла летом (в июле) 2023 года.Обвиняемый, приехавший во Владимирскую область на заработки, распивал спиртное дома у ранее незнакомой ему жительницы микрорайона Юрьевец.В какой-то момент в квартиру пришел ее сожитель, который являлся хозяином жилища. Он стал выгонять нежданного «гостя».Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес 69-летнему потерпевшему множественные удары руками и ногами, от которых тот скончался на месте.В дальнейшем женщина вызвала сотрудников правоохранительных органов, которыми обвиняемый был задержан спустя некоторое время на территории Владимирской области.Нападавший мужчина в данный момент заключен под стражу.«Собранные следствием доказательства признаны достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд для рассмотрения по существу» - поясняют в пресс-службе СУ СК России по Владимирской области.Фото: pxfuel.com