62-летний водитель из Владимира погиб в ДТП, которое случилось в Рязанской области. 11 октября ассенизаторская машина столкнулась с автомобилем “Киа Рио”, за рулем которого находился

62-летний водитель из Владимира погиб в ДТП, которое случилось в Рязанской области. 11 октября ассенизаторская машина столкнулась с автомобилем “Киа Рио”, за рулем которого находился земляк. Валентин Росин, инспектор Управления Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области 11 октября, примерно в 14:35, в Рязанском районе на 502-м километре автодороги Р132 “Золотое кольцо”, произошло столкновение автомобиля “Киа