Я дома: В сентябре сразу семь питомцев из приюта для животных нашли новый дом во Владимирской...

"Я дома": В сентябре сразу семь питомцев из приюта для животных нашли новый дом во Владимирской области.Завершим выпуск самой счастливой рубрикой - "Я дома". "Валента" поделилась своими успехами: сразу семь очаровательных "хвостиков" уехали домой за первый осенний месяц.Среди них 4 котенка от одной мамы - две девочки и два мальчика (почти все в белых носочках), а также щенок Аура, подрощенная Элис и малышка, имя которой теперь предстоит придумать новому хозяину. Надеемся, теперь все эти пушистики живут в тепле, заботе и любви.