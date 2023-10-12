В Оку возле Мурома выпустили почти 87,6 тысяч мальков стерляди. Средний вес одной рыбы – около 3-ех грамм. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Дмитрий Наумов. Как уточнил мэр, это было

В Оку возле Мурома выпустили почти 87,6 тысяч мальков стерляди. Средний вес одной рыбы – около 3-ех грамм. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Дмитрий Наумов. Как уточнил мэр, это было сделано в целях компенсации ущерба водным биоресурсам при строительстве Рпенского проезда. В комментариях под постом люди так и не поняли – при чем тут