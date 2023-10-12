«Перемены, надеюсь, есть к лучшему». Глава региона дал оценку произошедшим в области изменениям. Напомним, губернатор провел пресс-конференцию для журналистов. Недавно прошло 2 года с

«Перемены, надеюсь, есть к лучшему». Глава региона дал оценку произошедшим в области изменениям. Напомним, губернатор провел пресс-конференцию для журналистов. Недавно прошло 2 года с момента нахождения Александра Авдеева у руля области. Отвечая на вопрос одного из журналистов, он так оценил произошедшие в регионе изменения. Александр Авдеев, губернатор области Мы очень быстро идем вперед. Но чтобы