Автор из Мурома представит свою скульптуру на выставке в Нью-Йорке. Гармония или разрушение -...

Автор из Мурома представит свою скульптуру на выставке в Нью-Йорке."Гармония или разрушение" - название скульптуры муромлянина, которую представят на выставке в Нью-Йорке. Она пройдёт на Манхэттене с 16 по 19 ноября.Антон Клепиков - мастер по художественной ковки и скульптуры. Его изделия уже были замечены на муромских выставках. Скульптура "Гармония или разрушение" передает важное послание о том, что все проблемы экологии - последствия действий человека, пишет на своей странице "ВКонтакте" автор. Скульптура сообщает о важности бережного отношения к окружающей среде и показывает необходимость изменения человеческого поведения во имя спасения планеты. Антон очень надеется на поддержку земляков.(фото и видео со страницы Антона Клепикова "Вконтакте")