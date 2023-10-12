Ани Лорак показала на странице в своей соцсети завораживающее фото. Поклонники только рады за звезду.

Ани Лорак показала на странице в своей соцсети завораживающее фото. Поклонники только рады за звезду."Счастливые часов не наблюдают", как сказал классик Грибоедов в известной комедии. А в масс-медиа другой закон: все наблюдают за всеми, особенно за счастливыми. На днях певица Клава Кока заявила о беременности, которую с нетерпением ждет, информирует . А вот певице Ани Лорак предвещают пополнение в семье даже совершенно посторонние люди.Романтичное фото знаменитости с ее возлюбленным Исааку Виджраку всполошило Интернет-пространство. Испанский жених нежно придерживал певицу за живот, из чего удивленные подписчики тут же сделали вывод, что у пары большая радость.Слухи, подогретые такой провокационной фотографией, спровоцировали "нужные" догадки – в СМИ появились высказывания о беременности Ани Лорак. Хотя сама певица не комментирует эти домыслы.Эзотерик Джулия Лу предъявила новости о беременности поп-звезды. По ее словам, в жизни Лорак скоро произойдет крутой поворот: в судьбе певицы она увидела чудо рождения. Но отцом второго ребенка будет якобы неИсааку Виджраку, а русский мужчина.Как рассказала парапсихолог, жизнь Ани Лорак будет складываться счастливо. Единственное, что может ее тревожить – это напоминания российского зрителя о ее неоднозначной позиции по вопросам политических противоречий.Известно, что знаменитая поп-дива после событий февраля 2022 года отменила концерты в России и уехала за пределы страны. Но вскоре певица вернулась в РФ.Отметим, что возраст не помеха для беременности артистки. Как передает телеканал , женщин очень выручает ЭКО. Так что теоретически Ани Лорак еще может предъявить России новорожденного малыша.