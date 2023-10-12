Популярный артист опубликовал видео со съемок. На нем Стас Костюшкин шокировал общественность интересным кадром.

Популярный артист опубликовал видео со съемок. На нем Стас Костюшкин шокировал общественность интересным кадром.Популярный артист получил славу и признание народа после того, как стал солистом дуэта "Чай вдвоем". На счету певца огромное количество хитов, которые многие любят и знают. Например, "Женщина, я не танцую" или "Королева". Он уже давно намного больше, чем просто певец. Сейчас Стас Костюшкин строит не только музыкальную карьеру, но и активно принимает участие в различных программах на телевидении.В своем микроблоге популярный певец любит общаться с поклонниками и делиться с ними видео из закулисья с различных съемок. Например, пару дней назад он показал бэкстейдж со дня рождения МУЗ-ТВ. А вчера Стас Костюшкин шокировал общественность новой публикацией.Как оказалось, сейчас певец принимает участие в съемках новой передачи. Правда, поклонникам остается только догадываться, что это за шоу, ведь какие-либо подробности артисту запрещено разглашать. Несмотря на это, он решил поделиться роликом в Telegram.Так, Россия увидела Стаса Костюшкина за неприличным занятием. На одном из отрывков видео певец позволил себе хулиганить и вести себя раскованно на камеру, что для многих знаменитостей является неприличным. Он взял шланг с водой и пытался, по всей видимости, попить из него.Ранее "Дни.ру" , что Стас Костюшкин показал свой грибок на камеру.