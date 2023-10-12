Бизнесвумен Ханна Изотова приоткрыла завесу тайны. В своем интервью эксперт рассказала все, как есть.
Бизнесвумен Ханна Изотова приоткрыла завесу тайны. В своем интервью эксперт рассказала все, как есть.
Ольга Бузова, так полюбившаяся российскому зрителю, вышла из
народа. Однажды она пришла на кастинг шоу "Дом-2" в далеком 2004 году и сразу завоевала внимание фанатов шоу.
Дальше – больше. Еще вчерашняя питерская
студентка стала вести самое рейтинговое шоу 2000-х. Ну а после решила и вовсе
податься в певицы.
Сейчас Ольга Бузова является одной из самых богатых
знаменитостей российского шоу-бизнеса. По некоторым данным, она зарабатывает до
100 миллионов рублей в год. Концерты, шоу, съемки, квартиры, гонорары, слава. У
нее есть все, кроме личного счастья, как признается сама звезда.
В чем феномен одиноких селебрити, вместе с "Дни.ру" разобралась владелица
продюсерского центра, общественный деятель Ханна Изотова.
По ее словам, кумиры молодежи часто кажутся невероятно
успешными и уверенными в себе, но это редко совпадает с действительностью. Ведь блеск и лоск, который видит зритель
вовсе не связан с тем, что по-настоящему чувствует знаменитость. Изотова
заявляет, что все известные люди во власти тех же эмоций и чувств, что и
обычные.
Такая же, как вы: эксперт обратилась к фанатам Бузовой и
подчеркнула, что телеведущая просто поддерживает образ, который был выстроен в
рамках личного бренда многочисленной командой стилистов, агентов, менеджеров. И
этот образ, транслируемый на публику, может очень отличаться от настоящих чувств
звезды. Селебрити тоже могут быть несостоятельными, закомплексованными,
несчастными. Просто увидеть это невозможно за творческой маской.
Успех в карьере, по словам эксперта, не всегда сопутствует
успеху в любви. Ольга Бузова – яркий тому пример. Однако и в этом можно
найти много возможностей. Главное – не зацикливаться на одиночестве, а
стараться вытащить из этого состояния ресурс, – пояснила Изотова.