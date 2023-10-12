Бизнесвумен Ханна Изотова приоткрыла завесу тайны. В своем интервью эксперт рассказала все, как есть.

Бизнесвумен Ханна Изотова приоткрыла завесу тайны. В своем интервью эксперт рассказала все, как есть.Ольга Бузова, так полюбившаяся российскому зрителю, вышла изнарода. Однажды она пришла на кастинг шоу "Дом-2" в далеком 2004 году и сразу завоевала внимание фанатов шоу.Дальше – больше. Еще вчерашняя питерскаястудентка стала вести самое рейтинговое шоу 2000-х. Ну а после решила и вовсеподаться в певицы.Сейчас Ольга Бузова является одной из самых богатыхзнаменитостей российского шоу-бизнеса. По некоторым данным, она зарабатывает до100 миллионов рублей в год. Концерты, шоу, съемки, квартиры, гонорары, слава. Унее есть все, кроме личного счастья, как признается сама звезда.В чем феномен одиноких селебрити, вместе с "Дни.ру" разобралась владелицапродюсерского центра, общественный деятель Ханна Изотова.По ее словам, кумиры молодежи часто кажутся невероятноуспешными и уверенными в себе, но это редко совпадает с действительностью. Ведь блеск и лоск, который видит зрительвовсе не связан с тем, что по-настоящему чувствует знаменитость. Изотовазаявляет, что все известные люди во власти тех же эмоций и чувств, что иобычные.Такая же, как вы: эксперт обратилась к фанатам Бузовой иподчеркнула, что телеведущая просто поддерживает образ, который был выстроен врамках личного бренда многочисленной командой стилистов, агентов, менеджеров. Иэтот образ, транслируемый на публику, может очень отличаться от настоящих чувствзвезды. Селебрити тоже могут быть несостоятельными, закомплексованными,несчастными. Просто увидеть это невозможно за творческой маской.Успех в карьере, по словам эксперта, не всегда сопутствуетуспеху в любви. Ольга Бузова – яркий тому пример. Однако и в этом можнонайти много возможностей. Главное – не зацикливаться на одиночестве, астараться вытащить из этого состояния ресурс, – пояснила Изотова.