Смотрите в дайджесте:– В Суздальском районе после реконструкции открылся пивоваренный завод– В Муроме в Оку выпустили около 90 тысяч мальков стерляди– В Юрьевце на две недели

Смотрите в дайджесте:– В Суздальском районе после реконструкции открылся пивоваренный завод– В Муроме в Оку выпустили около 90 тысяч мальков стерляди– В Юрьевце на две недели ограничат движение транспорта