Смотрите в дайджесте:– В Суздальском районе после реконструкции открылся пивоваренный завод– В Муроме в Оку выпустили около 90 тысяч мальков стерляди– В Юрьевце на две недели
<a href="https://33live.ru/novosti/12-10-2023-dajdzhest-obshhestvo-12102023.html" target="_blank">Дайджест (общество) 12.10.2023</a> - Смотрите в дайджесте:– В Суздальском районе после реконструкции открылся пивоваренный завод– В Муроме в Оку выпустили около 90 тысяч мальков стерляди– В Юрьевце на две недели
[url=https://33live.ru/novosti/12-10-2023-dajdzhest-obshhestvo-12102023.html]Дайджест (общество) 12.10.2023[/url] - Смотрите в дайджесте:– В Суздальском районе после реконструкции открылся пивоваренный завод– В Муроме в Оку выпустили около 90 тысяч мальков стерляди– В Юрьевце на две недели