Смотрите в дайджесте:– 62-летний водитель из Владимира погиб в ДТП в Рязанской области– В Кольчугино водитель врезался в гараж и умер– В микрорайоне Веризино загорелся
<a href="https://33live.ru/novosti/12-10-2023-dajdzhest-proisshestviya-12102023.html" target="_blank">Дайджест (происшествия) 12.10.2023</a> - Смотрите в дайджесте:– 62-летний водитель из Владимира погиб в ДТП в Рязанской области– В Кольчугино водитель врезался в гараж и умер– В микрорайоне Веризино загорелся
[url=https://33live.ru/novosti/12-10-2023-dajdzhest-proisshestviya-12102023.html]Дайджест (происшествия) 12.10.2023[/url] - Смотрите в дайджесте:– 62-летний водитель из Владимира погиб в ДТП в Рязанской области– В Кольчугино водитель врезался в гараж и умер– В микрорайоне Веризино загорелся