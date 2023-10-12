Смотрите в дайджесте:– 62-летний водитель из Владимира погиб в ДТП в Рязанской области– В Кольчугино водитель врезался в гараж и умер– В микрорайоне Веризино загорелся

Смотрите в дайджесте:– 62-летний водитель из Владимира погиб в ДТП в Рязанской области– В Кольчугино водитель врезался в гараж и умер– В микрорайоне Веризино загорелся грузовик