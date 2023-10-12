Популярные братья с самого рождения неразлучны. Игорь и Вадим Верники празднуют свое 60-летие.

Популярные братья с самого рождения неразлучны. Игорь и Вадим Верники празднуют свое 60-летие.Они не только братья, но и самые близкие люди друг для друга. С самого рождения сыновья Эмиля Верника неразлучны. Разница в рождение у них составляет пятнадцать минут. А старшим из них является Игорь Верник. Вчера братья Верники отметили свой юбилей.Стоит отметить, что они оба пошли по стопам звездного отца и решили связать свою жизнь с театром. Игорь Верник сыграл десятки ролей во многих культовых фильмах и сериалах. А Вадим Верник является правой рукой Константина Хабенского в МХТ. Два брата смогли получить славу и признание народа благодаря своей искренности и профессионализмом в любимом деле.Несмотря на то, что Игорь и Вадим Верники родились всего с разницей в 15 минут, они все равно очень разные не только внешне, но и по характеру. В любом случае, их объединяет любовь к искусству. Более того, неоднократно братья признавались, что сложно переживают долгую разлуку и не представляют свою жизни друг без друга.Можно сказать, что звездным братьям повезло обрести такую связь. Они оба ценят и готовы на все ради друг друга. В честь своего 60-летия Игорь и Вадим Верники дали интервью . В нем они вспомнили свое детство, рассказали о своем отношение к этому празднику и своих чувствах друг другу. Их отношения Игорь Верник сравнил с двумя камнями, высекающими искры.Ранее "Дни.ру" , что Игорь Верник влюбился в двух женщин.