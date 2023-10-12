Массовый интерес к мистике и эзотерике привел к активизации мошенников, которые выдают себя за магов, колдунов и целителей. Однако вывести шарлатана на чистую воду можно, вовремя его распознав.

Массовый интерес к мистике и эзотерике привел к активизации мошенников, которые выдают себя за магов, колдунов и целителей. Однако вывести шарлатана на чистую воду можно, вовремя его распознав.Специалисты в области паранормальных явлений — поистине уникальные люди. Но также ярлыки экстрасенсов на себя навешивают посредственные личности, желающие быстро разбогатеть. Не обладая никакими сверхспособностями, они вводят в заблуждение растерянных людей и требуют за это деньги. Как же определить, что за маской мистика скрывается шарлатан?вместе с оккультистом Андреем Харрисом выделяет 5 признаков обманщика:1) он пытается скрыть свое лицо, в том числе в социальных сетях;2) он гарантированно "находит" у клиента порчу и проактивно предлагает ее снять;3) он ведет себя назойливо и запугивает ради выгоды;4) он обещает мгновенный результат;5) он набивает себе цену путем демонстрации положительных отзывов, дипломов и призов с непонятных конкурсов. Настоящий экстрасенс не кичится даром, а клиенты о нем узнают зачастую через "сарафанное радио".