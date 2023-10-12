Адвокат рассказал, в каком случае Алла Пугачева может перестать быть гражданином Российской Федерации.

Адвокат рассказал, в каком случае Алла Пугачева может перестать быть гражданином Российской Федерации.Уже больше года Примадонна живет в Израиле вместе с семьей. Судя по всему, планов о возвращении на родину певица пока не строит, хотя в стране, которую она теперь называет своим домом, сейчас не самая спокойная обстановка. Впрочем, если в этом будет необходимость, артистка легко сможет укрыться и в другом государстве. Как стало на днях, Алла Пугачева является гражданкой нескольких стран.Когда всплыла информация о том, что Примадонна имеет целую кипу паспортов иностранных государств, многие начали задаваться вопросами, может ли ей что-то за это грозить. В беседе с "Дни.ру" адвокат Анна Фролова внесла ясность и объяснила, в каком случае певица может лишиться российского гражданства.Эксперт отметила, что в России не запрещено иметь паспорта других государств. Однако в том случае, если между странами не заключен договор о взаимном признании, новые гражданства будут считаться недвойными и тройными, а вторыми и третьими."У носителей двойного и второго гражданства есть различия в правах и обязательствах", – объяснилаФролова.В случае Примадонны, как отметила специалист, есть определенная особенность. Адвокат обратила внимание на то, что Алла Пугачева имеет европейский паспорт, а также гражданство Кипра. При этом, по словам эксперта, второе в Европе не слишком жалуют, поскольку оно приобретается за инвестиции."Также Кипр многие используют в серых схемах для вывода денежных средств, что преследуется уголовным законом РФ", – обратила внимание адвокат.Как бы там ни было, лишить российского паспорта звезду могут только при одном условии. Анна Фролова отметила, что Алла Пугачева потеряет статус гражданина РФ в том случае, если сама этого захочет."Конституция не предусматривает процедуры лишения человека статуса гражданина нашей страны. Аллу Борисовну невозможно лишить гражданства РФ в принудительном порядке, только если она сама того не пожелает", – внесла ясность специалист.