Губернатор Владимирской области Александр Авдеев ответил на все острые вопросы СМИ. Прокуратура...

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев ответил на все острые вопросы СМИ.Прокуратура области взяла на контроль начало отопительного сезона в Суздале. Тепло в дома должно было прийти еще второго октября, но реконструкция теплосетей там до сих пор не завершена. По инициативе прокуратуры проведено заседание КЧС, принято решение привлечь к работам дополнительные силы и средства. Ситуацию на пресс-конференции сегодня прокомментировал губернатор Александр Авдеев. Об этой и других важных темах- Дарья Давыдова.в рабочий кабинет губернатора нагрянули ... медики, "вооруженные" четырехвалентной вакциной. Препарат содержит четыре антигена вирусов гриппа А и Б. Все они будут циркулировать этой осенью в России и какое-то время - в организме главы региона, помогая выработать иммунитет.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Рекомендую всем сделать, пока активный сезон заболеваний гриппом не пришел. Ожидается он... в ноябре.За неделю в области выявлены 173 случая заболевания коронавирусом. Из тридцати шести ковидных коек в стационарах занята половина, и это не похоже на эпидемию, резюмирует Александр Авдеев. Но задача - открыть инфекционный корпус ОКБ до конца года - не снимается.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Сейчас завершаются работы по благоустройству, завозится оборудование, расставляется по этажам, по кабинетам и по хирургии. // Рядом строится второй корпус, где будут лаборатории, прачечные и так далее.Простуда там, где... холод. Отопительный сезон до сих пор толком не начался в Коврове и Покрове. В Суздале без тепла - 12 многоквартирных домов, поликлиника, детский сад, школа (учащихся перевели на "дистант"). Рабочие никак не завершат реконструкцию теплотрассы на улице Энгельса. Ситуацию взяла под контроль прокуратура.- Буквально до конца недели тепло будет запущено и дети нормально пойдут в школу со следующей недели.Затягивается строительство Рпенского проезда. На "до" и "после" новую дорогу делит последний дом. Позиция губернатора - дальше тянуть нельзя.Суд по расселению на следующей неделе.- Людям уже перечислена компенсация 10,5 миллионов рублей. Ну, понятно, что людям как-то и обидно, и они не готовы, может быть, к этому. Но тем не менее... там много чего было снесено. И время подготовиться было, ну наверное, правда?По-настоящему обидно жителям областного центра. Обновление автобусного парка крупнейшего городского перевозчика пока не дало видимого эффекта. Регион и город со своей стороны сделали все, что от них требовалось, заявляет Авдеев. Муниципальный "Владимирпассажиртранс" работает в штатном режиме.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Теперь такие же требования к частным перевозчикам. В противном случае на место частных перевозчиков придет "Владпассажиртранс", если они не соблюдают требования по расписанию, по договору, по оказанию транспортных услуг жителям города Владимира. Вот такой подход.Тема автомобильного "подхода" не дает покоя жителям сел к северо-западу от Владимира. Проектируемая дорога с рабочим названием "Спасское - Багриново" соединит микрорайон Юрьевец с трассой на Юрьев-Польский. В интернете муссируют слухи, что Авдеев прокладывает дорогу... к своему коттеджу в Сновицах.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:-Большей чуши я не слышал и не читал. Я поэтому и выбрал там участок, потому что туда уже нормальная дорога подходит, с асфальтом. Но я прошу коллег, либо Вас, либо "Владимирские ведомости", если людей это волнует, напишите заявление в прокуратуру. Пусть проверят этот факт.Исчерпывающе губернатор прокомментировал и главную отставку последних дней.По собственному с поста главы Суздаля ушел Сергей Сахаров. Решение продиктовано нежеланием, цитата, "бросать тень на службу", и это, по словам Авдеева, "нормальный мужской поступок". Экс-мэр переходит на работу в ДНР, в администрацию подшефного Докучаевска. Конкурс на замещение должности главы Суздаля стартует через пару недель. У Авдеева есть кандидатура.- Но оставлю пока за кадром... Человек местный, сразу скажу. Известный местный человек.- В каких кругах?- Во всех. Я говорю, пока оставлю при себе. Я надеюсь, это будет приятный сюрприз.Дарья Давыдова. Илья Хлудов