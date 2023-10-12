У любви, как у пташки, крылья – ее нельзя никак поймать. Увы, часто люди совершают рискованные поступки, которые телеведущая Юлия Барановская не будет делать никогда. Об этом важном правиле звезда ТВ порассуждала на публике.

У любви, как у пташки, крылья – ее нельзя никак поймать. Увы, часто люди совершают рискованные поступки, которые телеведущая Юлия Барановская не будет делать никогда. Об этом важном правиле звезда ТВ порассуждала на публике.Известная телеведущая Юлия Барановская не скрывает своих принципов. Она откровенно поделилась своим мнением в эксклюзивном интервью по поводу роли, которую она отдала. Селебрити на премьере фильма "Страсти по Матвею" с нескрываемым чувством радости ответила, что к этому точно не готова – идти на все ради любви.По мнению Юлии, это прерогатива мужчины, и только сильный пол может брать на себя главную роль. Женщина не должна проявлять активность, призналась Юлия. Ко всему прочему, ведущая порассуждала о былом. Она твердо заявила, что "в прошлое ходить бесполезно", ведь "там ничего не поменяешь".Юлия Барановская уточнила, что опыт прошлого при этом – отличный помощник в будущем. Ведь именно пережитые жизненные перипетии и ошибки помогают сделать выводы. А некоторые жизненные вещи, по словам Юлии, можно понять только через собственный опыт.Напомним, что ведущая девять лет состояла в браке со звездой российского футбола Андреем Аршавиным. У пары родилось трое детей: дочь Яна и сыновья Арсений и Артем. После развода Юлия начала активно выстраивать карьеру на ТВ. Она вела такие проекты как "Чего хотят мужчины" на ТНТ, "Девчата" на канале "Россия-1". С 2016 года Юлия Барановская ведет ток-шоу "Мужское / Женское" на Первом канале вместе с Александром Гордоном.