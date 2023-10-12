12.10.2023

2023-10-12 11:20:32

Ключевые положения народной программы «Единой России» отражены в проекте бюджета 2024-2026 годов

Ко второму чтению партия проработает с Минфином увеличение финансирования по ряду направлений — на развитие села, обучение специалистов, модернизацию центров занятости.



Промежуточные итоги реализации народной программы Единой России и финансирование её положений в проекте бюджета на предстоящую трёхлетку обсудили на заседании программной комиссии партии, которое прошло под председательством Дмитрия Медведева, при участии секретаря Генсовета Андрея Турчака, координаторов направлений народной программы, а также министров.



Как подчеркнул Дмитрий Медведев, работая над проектом бюджета, партия старалась максимально учесть пожелания избирателей.



На основании программы увеличены средства на выплату материнского капитала и субсидии при рождении детей, предусмотрена индексация пенсий, минимального размера оплаты труда, заработной платы бюджетников, повышение выплат инвалидам, обеспечение финансирования грантов молодым учёным, социально ориентированным некоммерческим организациям, — сказал Председатель партии.



Он сообщил, что в следующем году в бюджете планируется рост расходов на социальную политику на 7,7% — до более чем 20 триллионов рублей.



Это соответствует целям народной программы и партийных проектов. Задача заключается в том, чтобы полностью обеспечить финансирование всех социальных обязательств, заложенных в главный партийный документ. И продолжить проекты, которые обеспечивают качество жизни людей, делают жизнь комфортной, благополучной и безопасной. Включая, конечно, новые регионы, — отметил Дмитрий Медведев.



Также он подчеркнул, что одним из важнейших приоритетов Единой России в бюджете является поддержка Вооруженных Сил РФ, участников СВО и их семей, обеспечение фронта всем необходимым.



Это высший приоритет. Ему нужно уделить особое внимание. Чтобы новый бюджет учитывал нужды всех звеньев военно-промышленного комплекса. От этого напрямую зависит наша будущая Победа, — сказал Дмитрий Медведев.



Он отметил, что и другие приоритеты Единой России должны найти отражение в главном финансовом документе. В частности, развитие села и финансирование соответствующей госпрограммы.



В прошлом году на эти цели было заложено более 40 миллиардов рублей в бюджете. В нынешнем проекте уже предусмотрено чуть более 62 миллиардов. Для достижения целей народной программы партия предлагает добавить к этим средствам ещё практически 26,5 миллиардов рублей на трёхлетку. Уверен, что Министерство сельского хозяйства нас поддержит. С Минфином мы необходимые консультации провели, — сообщил Дмитрий Медведев.



Дополнительно профинансировать Единая Россия предлагает и программу вовлечения в оборот сельхозземель.



Для нас сейчас это вопрос не праздный. Достаточно посмотреть, какие процессы в сфере продовольствия идут во всём мире. В прошлом году в бюджете на эти цели было предусмотрено 5 миллиардов рублей. В нынешнем проекте заложено уже около 17 миллиардов. Но и эту сумму Единая Россия считает не вполне достаточной. Прошу Министерство сельского хозяйства и Минфин проработать возможность увеличения финансирования ещё на 10 миллиардов рублей, — обратился к министрам Председатель партии.



Обеспечены финансированием в проекте бюджета положения народной программы партии в сфере образования, здравоохранения, социальной политики.



Например, на горячее питание школьников в 2024 году предусмотрено 5,7 миллиардов дополнительно, на классное руководство — более миллиарда рублей. Из новых направлений финансирования отдельно выделено допфинансирование на советников директоров по воспитанию в колледжах — по 2 миллиарда ежегодно. На безопасность школ в новых регионах — 9,3 миллиарда рублей ежегодно дополнительно. Предусмотрены средства на капремонт школ, на обеспечение их новыми автобусами.



Дополнительного финансирования, считают в Единой России, требует программа Профессионалитет. Это поможет выполнить поручение Президента по подготовке миллиона специалистов за пять лет. Сейчас в проекте бюджета предусмотрено по 7 миллиардов, чтобы 70 техникумов и колледжей ежегодно получали по 100 миллионов. Партия предлагает дополнительно выделить 9 миллиардов рублей на программу. Инициативу поддержал Минфин.



Мы отработаем этот вопрос и будем определять вместе с коллегами-депутатами необходимые источники, — сказал министр финансов Антон Силуанов.



Ещё одно предложение партии — увеличить финансирование на модернизацию центров занятости до 10,5 миллиардов рублей. Сейчас на эти цели в 2024 году заложен 691 миллион рублей на 86 центров занятости. При этом в 2023 году модернизируется 550.



Увеличение средств на модернизацию центров занятости проработаем с коллегами ко второму чтению, — сказал Антон Силуанов.



Министр подчеркнул, что в проекте бюджета нашло отражение всё, что предусматривалось в программном документе Единой России.



Уровень роста номинальных заработных плат бюджетников в 2024 году составляет почти 10%. Предусматривается индексация всех социальных обязательств, материнского капитала. Средний размер пенсий в следующем году составит 23244 рубля. Заложены деньги на увеличение МРОТ. Наши обязательства по жилищным пособиям в связи с рождением ребенка — это порядка 10 миллионов детей. В образовании предусматриваются ресурсы на капремонт школ. Новые места в школах — 1300 школ, как мы планировали, будет обеспечено необходимым софинансированием. С начала реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения будет построено 1700 новых ФАПов, отремонтировано 6 тысяч амбулаторий, поликлиник. Финансируется ряд других мероприятий, в том числе, программа медицинской реабилитации, предусматриваются необходимые ресурсы на онкологические заболевания и сердечно-сосудистые, — сказал Антон Силуанов.



В свою очередь, Андрей Турчак остановился на реализации положений народной программы. Он отметил, что за первое полугодие она выполнена на 53%. Всего же с начала реализации создано и модернизировано более 8,5 тысяч социальных объектов. Учтены деньги и на ремонт вузов, а также на создание кампусов.



Построено 411 школ, 258 детских садов, 762 учреждения здравоохранения, 70 спортивных комплексов. Реконструировано 2,6 тысяч школ и 2,5 тысяч медицинских учреждений. Введены 1,5 тысячи быстровозводимых ФАПов и 349 культурно-досуговых центров на селе. Отремонтировано более 1,2 тысяч почтовых отделений и 301 общежитие вузов. Благоустроены 16 тысяч дворов, общественных территорий. По программе социальной догазификации газифицировано 375 тысяч домовладений и 723 тысячи земельных участков, — сообщил Андрей Турчак.



Заместитель председателя комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева подчеркнула, что в сложный для страны период обязательства перед гражданами продолжают выполняться.



Важнейшей частью народной программы Единой России являются вопросы жилищной и коммунальной сферы. Напомню, что благодаря инициативе партии были заложены дополнительные средства на программу переселения из аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года. Реализация программы переселения идет опережающими темпами. Одной из самых востребованных программ в регионах стала программа формирования комфортной городской среды. Благодаря ей восстанавливаются исторические города, появляются современные общественные пространства и благоустроенные дворы. Если говорить о Москве, то столица преображается каждый день, и сегодня это действительно комфортный во всех отношениях мегаполис. Важно, что депутаты от партии контролируют строительство школ, поликлиник, культурно-досуговых учреждений и ФОКов на всех этапах строительства, а также вместе с москвичами следят за ходом капремонта в МКД, помогают в случае возникновения спорных или проблемных ситуаций, – заключила Разворотнева.



С июня программа распространяется на новые регионы. Как отметил секретарь Генсовета партии, это уже позволило восстановить 2,5 тысячи многоквартирных домов и более 150 соцобъектов.



Раздел народной программы партии Современное образование и передовая наука динамично развивается, позволяя наиболее полно отвечать на потребности граждан Российской Федерации, а также своевременно реагировать на изменения внешней и внутренней политики нашего государства, – в свою очередь сообщил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Александр Мажуга. – По инициативе Единой России увеличилось число бюджетных мест в вузах. Всего на 2023/2024 учебный год направлено 626 278 бюджетных мест с учетом новых регионов, из них 446 843 места составило общее количество бюджетных мест по приоритетным направлениям подготовки в результате перераспределения внутри вузов.



Помимо этого по инициативе партии обеспечено льготное поступление в вуз участников СВО и их детей в пределах отдельной квоты на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, мера уже реализована в 2023/24 учебном году, стала востребованной и является очень востребованной мерой поддержки военнослужащих и их семей.



Депутат также отметил, что активно развивается программа капитального ремонта и строительства студенческих общежитий, он лично участвует в мониторинге качества проведенных работ в Москве и в регионах.



При планировании федерального бюджета на 2024 и плановые 2025 и 2026 годы мы обязательно будем держать вопрос на контроле, чтобы эта программа не остановилась, а с каждым годом финансирование только увеличивалось. Напомню, что в 2023 году в программу вошли студенческие общежития, которые располагаются в наших новых регионах, – добавил Мажуга.



В заключение Дмитрий Медведев подчеркнул — бюджет, действительно, формируется в крайне непростых условиях.



Но Единая Россия вне зависимости от этих условий продолжит добросовестно исполнять обещания, которые дала гражданам в своей народной программе, — заключил Дмитрий Медведев.



Напомним, что 11 ноября Правительство Москвы одобрило проект закона О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Он обеспечивает выполнение действующих социальных обязательств перед москвичами и увеличение их поддержки. Как и в прошлые годы, 50 % расходов будут направлены на социальную поддержку москвичей, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие социальные мероприятия, сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин.