Метеорологи прогнозируют во Владимирской области теплый циклонический вихрь и рост показателей...

Метеорологи прогнозируют во Владимирской области теплый циклонический вихрь и рост показателей барометра.В пятницу, 13 октября, владимирский регион окажется под влиянием тёплого сектора активного циклонического вихря.В результате, пройдут дожди и будет ветрено, предупреждают синоптики.Зато еще больше потеплее - до 10 градусов.Ветер сильный - до 4,9 метров в секунду.Атмосферное давление поднимется с 737 до 746 мм ртутного столба.Народный прогноз погодыНаши предки заметили: если сегодня выпал снег – он скоро растает, а зима придет не скоро.Если луна ночью бледная и в тумане, то скоро ухудшится погода.Фото: https://www.pxfuel.com