Метеорологи прогнозируют во Владимирской области теплый циклонический вихрь и рост показателей...
Метеорологи прогнозируют во Владимирской области теплый циклонический вихрь и рост показателей барометра.
В пятницу, 13 октября, владимирский регион окажется под влиянием тёплого сектора активного циклонического вихря.
В результате, пройдут дожди и будет ветрено, предупреждают синоптики.
Зато еще больше потеплее - до 10 градусов.
Ветер сильный - до 4,9 метров в секунду.
Атмосферное давление поднимется с 737 до 746 мм ртутного столба.
Народный прогноз погоды
Наши предки заметили: если сегодня выпал снег – он скоро растает, а зима придет не скоро.
Если луна ночью бледная и в тумане, то скоро ухудшится погода.
Фото: https://www.pxfuel.com