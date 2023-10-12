Мошенники стали использовать музыку из рекламных роликов российских банков для имитации работы своих «контакт-центров».

Мошенники стали использовать музыку из рекламных роликов российских банков для имитации работы своих «контакт-центров». Используя такой прием, они рассчитывают укрепить доверие собеседника в том, что звонок действительно идет в банк. Об этом информирует ВТБ.Злоумышленники осуществляют звонок потенциальной жертве и сбрасывают его, не дожидаясь ответа. Когда собеседник перезванивает неизвестному абоненту и слышит знакомую композицию, то у него появляется чувство уверенности, что он действительно звонит в банк. Далее мошенники действуют по стандартной схеме - в беседу вступает псевдо-сотрудник банка и пытается разными способами получить коды из СМС, логины или пароли для входа в учетную запись онлайн-банка. Получив доступ к счету клиента, мошенники выводят деньги и исчезают.«Злоумышленники отлично владеют психологическими приемами и могут манипулировать эмоциями своих жертв. Уловка с использованием знакомой мелодии - это часть мошеннической схемы. Музыка, которая ассоциируется с банком, может убедить жертву, что она разговаривает с официальным представителем и склонить к необдуманным действиям. Мы рекомендуем в любой ситуации, которая кажется вам неестественной и странной, немедленно прекратить разговор и самостоятельно перезвонить в банк, например, на номер телефона, который указан на обороте банковской карты. В этом случае вы гарантированно попадете в контакт-центр банка», — отметила вице-президент, руководитель департамента клиентского обслуживания ВТБ Ольга Цегельная.Простые правила безопасности смогут уберечь средства и избежать неприятных инцидентов с мошенниками: не доверяйте неизвестным, вчитывайтесь в СМС от банка и не устанавливайте на персональные устройства неизвестные программы по просьбе третьих лиц. Сотрудники банка никогда не просят граждан снимать денежные средства со счетов, переводить их на безопасные счета либо передавать курьерам.