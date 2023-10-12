На видео попало лобовое столкновение, в котором погибли водители фуры и микроавтобуса во...

На видео попало лобовое столкновение, в котором погибли водители фуры и микроавтобуса во Владимирской области.Трагедия произошла накануне в Александровском районе на 127-м километре трассы А-108.По предварительным данным, 43-летний водитель микроавтобуса "Fiat" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом "Renault" за рулем которого находился 36-летний водитель, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.После столкновения фура врезалась в придорожный столб.Оба водителя не выжили.Расследование устанавливает детальную картину произошедшего.Фото и видео https://vk.com/alexautolive