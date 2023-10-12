Округ входит в число лидеров по темпам переселения.

Округ входит в число лидеров по темпам переселения.В Восточном административном округе (ВАО) все жители 83 старых домов оформили документы на квартиры в новостройках по программе реновации, сообщил министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман."Все жильцы 83 из них уже получили квартиры в новостройках — это более 12,3 тысячи человек", – уточнил он.По его словам, всего в округе ключи от новых квартир получили почти 15 тысяч человек. С момента старта программы реновации переселение начали жители 125 ветхих домов.Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин отметил, что Восточный округ вошел в пятерку лидеров по темпам реализации программы. До конца года переезд начнут еще более двух тысяч человек, цитирует чиновника портал mos.ru.В ходе первого после выборов заседания президиума правительства Москвы мэр Сергей Собянин поручил ускорить реализацию программы реновации в два раза.Машстабное переселение из старого жилья запланировано в три этапа. Первый продлится до 2025 года, второй завершится в конце 2028-го. Третий, заключительный, пройдет в 2029-2032 годах. В новостройки переедут более миллиона москвичей.В 14 районах Москвы программа . Новоселье справили более 140 тысяч человек.