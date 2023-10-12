Известный блогер разоблачил Филиппа Киркорова в своем новом ролике.

Известный блогер разоблачил Филиппа Киркорова в своем новом ролике.Уже почти 20 лет знаменитый поп-король Филипп Киркоров ходит в холостяках. О своей личной жизни исполнитель хита "Цвет настроения синий" не говорит, да и жениться, судя по всему, в ближайшее время не планирует. Однако ни для кого не секрет, что однажды он все же переступал порог загса. В середине 90-х Филипп Киркоров сочетался браком с одной из самых известных на тот момент артисток страны Аллой Пугачевой.За 10 лет своего существования этот союз породил множество споров и слухов. Если одни искренне верили в чувства знаменитостей и считали их гармоничной парой, то другие утверждали, что романтические отношения коллег по цеху являются фикцией. Казалось, после развода звезд эти обсуждения наконец оставили в прошлом, но несколько дней назад о личной жизни певца заговорили вновь.Новую волну разговоров породило интервью Любови Успенской, в котором она заявила, что Филипп Киркоров делал ей предложение руки и сердца всего за неделю до свадьбы с Аллой Пугачевой. Эта любовная история так и не состоялась, хотя подобная пара, как пишет , имела потенциал для успешного брака. Однако публика уже несколько дней не перестает обсуждать эту сенсационную новость. Накануне о ней высказался иведущий ютуб-шоу Anton S Live.В новом ролике блогер выступил с опровержением популярного мнения о том, что Филипп Киркоров уже был знаменит на момент заключения брака с Примадонной. По словам ведущего, это не так, ведь тогда певец только начинал свою карьеру и жил в маленькой комнате. Именно поэтому, как считает создатель видео, исполнитель предлагал уже знаменитым на тот момент артисткам идти с ним в загс.По мнению блогера, ни о каких романтических отношениях между Киркоровым и Пугачевой не могло быть и речи. По мнению ведущего, Примадонна согласилась выйти за певца, потому что это тоже было для нее выгодно. Однако интимной связи с супругой, уверен автор ролика,у Филиппа Киркороване было. Таким образом блогер уличил народного артиста РФ в обмане."Он не спал с Пугачевой, понимаете, он не в состоянии", – заявил ведущий Anton S Live.В целом, личная жизнь звезд шоу-бизнеса полна сюрпризов. Лишь избранные артисты готовы обнародовать ее на всю страну. Например, по данным телеканала , выскочившая замуж Татьяна Буланова рассказала о брачном контракте, который ей предложил возлюбленный. Возможно, Филипп Киркоров и Алла Пугачева также подумывали связать себя договорными отношениями.