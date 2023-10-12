Народный фронт во Владимирской области добился ремонта аварийного моста. речь идет о деревне...

"Народный фронт" во Владимирской области добился ремонта аварийного моста.речь идет о деревне Никифорово в Киржачском районе. Мост, много лет бесхозный, теперь переходит на баланс администрации. Все подробности - у Марии Рябовой.Переправа, которая держится на честном слове. Так о состоянии моста говорят жители деревни Никифорово. По словам Олега Рябова, здесь неоднократно случались ДТП, машины проваливались из-за плохого состояния дороги и опорных конструкций. Разрушить дорожное сооружение мог и проезд большегрузов. Никифоровцы уже 6 год ремонтируют мост своими силами , за все время они потратили около двухсот пятидесяти тысяч рублей. Теперь люди решили обратиться в администрацию Киржачского района.Олег Рябов - местный житель:- Администрация по большому счету говорит, мост не на балансе,мы ничего сделать не можем. Дороги нет, моста нет, скорая не ездит, пожарная не ездит.Мост возвели курсанты в 80-х годах прошлого века. Это - не единственный путь в населенные пункты. Объезд представляет скорее лесную тропу, а не дорогу для автомобильного транспорта. К решению проблемы подключился и Народный фронтИгорь Шубников - эксперт Народного Фронта во Владимирской области:- Первое, надо поставить знаки, чтобы очень тяжелые машины сюда не проезжали. То есть, весовое ограничение весовое для машин. И добились того, что руководство обещало населению, что буквально в этом начнут и в следующем году закончат ремонт этого моста. Мы будем держать это все на контроле.Установку знаков с ГИБДД уже согласовали. Заместитель главы администрации Киржачского района Роман Сильва заверил: вопрос взяли на контроль.Роман Сильва - заместитель главы администрации Киржачского района:- Мы уже начали заниматься вопросами, связанными с этими мостовыми сооружениями. Потому что их необходимо принимать ,естественно, на баланс, и просто реконструировать полностью или строить заново. Но на это необходимы денежные средства. Необходимо заходить в программы. и так далее. К сожалению, мы не можем это решить одним днем. Но мы к этому движемся.О точных сроках местные власти не говорят. Восстановить мост обещают в течение года.Мария Рябова "Вести-Владимир" при содействии регионального отделения "Народного фронта".