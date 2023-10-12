Появились новости, от которых сжимается сердце. Нас покинула блистательная звезда кинематографа, узнаваемый герой экрана, эдакий самородок, коих в мире осталось совсем чуть-чуть.

Появились новости, от которых сжимается сердце. Нас покинула блистательная звезда кинематографа, узнаваемый герой экрана, эдакий самородок, коих в мире осталось совсем чуть-чуть.Россияне хорошо помнят его по ролям в популярных лентах, что транслировали в кинотеатрах разных стран. Кто бы мог подумать, что знаток своего дела, профессиональный актер и телеведущий Кен Лэлли уйдет так рано — в 52 года?Звезды не стало совершенно неожиданно для коллег, о чем они громко высказались в соцсетях. Первой сигнал подала актриса Карен Дайер, передает сведения .По какой причине мир потерял выдающегося любимца публики, кинодива не уточнила. Сообщение было кратким, но душевным и проникновенным. "Люблю тебя", — обратилась знаменитость к покинувшему мир другу. Для нее Кен Лэлли был больше, чем напарник.Телеканал пишет, что огромную популярность по всему миру мужчина получил, благодаря съемкам в лентах "Обитель зла", "Звездный путь: Энтерпрайз" и многих других картинах. Также Кен Лэлли проявил искусный артистический дар, выступая актером дубляжа в популярных видеоиграх, а еще он увлекался несколькими видами спорта и даже был признан специалистом по фехтованию.Между тем интернет-издание пишет о том, что душа вечна и проходит несколько циклов, а жизнь человека обусловлена кармой. Если придерживаться этой позиции, то перенести известие об уходе кумира миллионов действительно легче. Быть может, сейчас душа Кена Kэлли проходит некий этап, чтобы очиститься и благополучно вернуться.