Разумеется, через суд. Дело в том, что 38-летний житель Гусь-Хрустального совершил убийство, об этом сообщили в Следственном комитете. Преступление произошло в июле этого года в деревне

Разумеется, через суд. Дело в том, что 38-летний житель Гусь-Хрустального совершил убийство, об этом сообщили в Следственном комитете. Преступление произошло в июле этого года в деревне Окатово. Между проживающими в одном доме мужчинами на бытовой почве произошел конфликт. Фигурант схватил нож и ударил им 58-летнего сожителя. Мужчина погиб на месте. О случившемся обвиняемый сообщил соседям