Народная артистка уже давно нашла новое хобби. По забавному
совпадению, оно привлекло и Филиппа Киркорова.
Народная артистка уже давно нашла новое хобби. По забавному
совпадению, оно привлекло и Филиппа Киркорова.
Четырнадцатый по счету фестиваль "Белая трость"
только-только отгремел в Крокус Сити Холле. Благотворительный вечер уже давно
проводит артистка Диана Гурцкая, не понаслышке знающая, насколько иной раз
людям может потребоваться безвозмездная помощь. С певицей солидарны очень
многие звезды российского шоу-бизнеса. В этот раз на мероприятие пришла Анита
Цой.
В беседе с прессой женщина рассказала, что уже давно не
ограничивается одними лишь выступлениями на сцене — Анита Цой подалась в
бизнес, причем весьма неожиданный. Творческая натура остается такой во всем:
оказалось, что народная артистка промышляет действительно народным бизнесом и продает
в России закрутки: как соленые, так и сладкие.
Для своего кулинарного творчества Анита Цой избрала название
"Цойкины репецты", а сейчас на "Белой трости" с гордостью похвасталась, что
произвела около 11 тысяч закруток! Более того, певица не намерена
останавливаться на достигнутом и открывает целый цех с профессиональным
оборудованием. Стоит отметить, что очень немало коллег по шоу-бизу с
удовольствием пользуются услугами фирмы Аниты. Среди них и Лолита, И Марина Ким
— тем неожиданнее было узнать имя главного поклонника нового творчества Цой.
Оказалось, что Филипп Киркоров серьезно подсел на одно из
главных традиционных блюд Северной Кореи — капуста кимчи славится своей
остротой. В общем-то неудивительно, что один из самых экстравагантных
персонажей российской эстраде увлекся именно этим блюдом: чем-чем, а уж пикантными
блюдам точно можно подкрепить свое вдохновение.
Острая капуста настолько вдохновляет Филиппа Киркорова, что,
в отличие от обычных потребителей, он не просто заказывает продукцию в
интернете: по словам Аниты Цой, королю российской поп-музыки ее привозят
машинами.