Народная артистка уже давно нашла новое хобби. По забавному совпадению, оно привлекло и Филиппа Киркорова.

Народная артистка уже давно нашла новое хобби. По забавномусовпадению, оно привлекло и Филиппа Киркорова.Четырнадцатый по счету фестиваль "Белая трость"только-только отгремел в Крокус Сити Холле. Благотворительный вечер уже давнопроводит артистка Диана Гурцкая, не понаслышке знающая, насколько иной разлюдям может потребоваться безвозмездная помощь. С певицей солидарны оченьмногие звезды российского шоу-бизнеса. В этот раз на мероприятие пришла АнитаЦой.В беседе с прессой женщина рассказала, что уже давно неограничивается одними лишь выступлениями на сцене — Анита Цой подалась вбизнес, причем весьма неожиданный. Творческая натура остается такой во всем:оказалось, что народная артистка промышляет действительно народным бизнесом и продаетв России закрутки: как соленые, так и сладкие.Для своего кулинарного творчества Анита Цой избрала название"Цойкины репецты", а сейчас на "Белой трости" с гордостью похвасталась, чтопроизвела около 11 тысяч закруток! Более того, певица не намеренаостанавливаться на достигнутом и открывает целый цех с профессиональнымоборудованием. Стоит отметить, что очень немало коллег по шоу-бизу судовольствием пользуются услугами фирмы Аниты. Среди них и Лолита, И Марина Ким— тем неожиданнее было узнать имя главного поклонника нового творчества Цой.Оказалось, что Филипп Киркоров серьезно подсел на одно изглавных традиционных блюд Северной Кореи — капуста кимчи славится своейостротой. В общем-то неудивительно, что один из самых экстравагантныхперсонажей российской эстраде увлекся именно этим блюдом: чем-чем, а уж пикантнымиблюдам точно можно подкрепить свое вдохновение.Острая капуста настолько вдохновляет Филиппа Киркорова, что,в отличие от обычных потребителей, он не просто заказывает продукцию винтернете: по словам Аниты Цой, королю российской поп-музыки ее привозятмашинами.